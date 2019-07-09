Олег Кожемяко нанес неофициальный визит в Хасанский район

Прошедшие выходные губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел в Хасанском районе. Визиты носили неофициальный характер, что, однако, не помешало главе региона принять важные для развития района решения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Хасанского района, во время субботней поездки в Хасанский район Олег Николаевич посетил Славянский судоремонтный завод, где осмотрел стартовый комплекс «Одиссей». Затем он проехал в центральную Хасанскую больницу и оценил масштабы ремонтных работ, развернутых в главном медучреждении Хасанского района. Главный врач ХЦРБ Евгений Махиня доложил губернатору о том, что на данный момент капитальный ремонт идет в поликлинике, в холле стационара, на пищеблоке, в оперблоке и реанимационном отделении, в патологоанатомическом отделении. Работы будут завершены к концу года. На данный момент уже полностью отремонтированы отделение скорой помощи и родильное отделение, сказал Е. Е. Махиня.

Еще одним важным социальным объектом, который посетил губернатор в Славянке, стал строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Срок сдачи ФОКа – конец 2020 года, однако, отделочных и монтажных работ на объекте еще много. Олег Николаевич поручил главе района И. В. Степанову взять под личный контроль и регулярно докладывать о ходе строительных работ. Он также распорядился уже сейчас подумать о наполняемости объекта: клубы по интересам, спортивные секции, творческие студии, предприятия общепита – все это должно заработать сразу же после сдачи ФОКа, поставил задачу руководитель региона.

В воскресенье Олег Николаевич Кожемяко посетил район вместе с министром юстиции Российской Федерации Константином Анатольевичем Чуйченко. В район они приехали морским транспортом и сразу же отправились в поселок Хасан, где посетили Дом Дружбы, стык трех границ, место боев 1938 года – озеро Хасан и сопку Заозерная и озеро лотосов. Красота озера с огромными розовыми цветами произвела большое впечатление на гостей. Губернатор предложил реализовать проект по созданию экологического туристического маршрута на хасанские озера в период цветения лотосов с проведением фестиваля лотоса – большого красивого праздника ценителей прекрасного.

В ходе своей очередной поездки на Хасан руководитель региона еще раз подчеркнул уникальность этого места – как с исторической точки зрения, так и с точки зрения престижа государства. Внешний облик Хасана и его окрестностей должен соответствовать его статусу приграничного поселка, расположенного на стыке трех государств, сказал О. Н. Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]