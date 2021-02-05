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Движение замедленно: Дымящийся большегруз напугал водителей во Владивостоке

Движение замедленно: Дымящийся большегруз напугал водителей во Владивостоке

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке на дороге улицы Калинина дымящийся большегруз практически остановил движение, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, «накрылся» двигатель. Многие отметили, в таком случае нужно было остановить машину. Почему водитель продолжил движение, непонятно.

«Он задымился на повороте с русского. И проделал уже такой путь.... жесть конечно».

«Пока масло в картере не кончится будет ехать, глушить скоростью надо».

«Призрачный гонщик».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

видео dps.control

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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