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Движение замедленно: Дымящийся большегруз напугал водителей во Владивостоке
Во Владивостоке на дороге улицы Калинина дымящийся большегруз практически остановил движение, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы утверждают, «накрылся» двигатель. Многие отметили, в таком случае нужно было остановить машину. Почему водитель продолжил движение, непонятно.
«Он задымился на повороте с русского. И проделал уже такой путь.... жесть конечно».
«Пока масло в картере не кончится будет ехать, глушить скоростью надо».
«Призрачный гонщик».
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видео dps.control
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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