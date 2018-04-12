В Приморье увеличивают число мусоросортировочных комплексов

В ближайшие годы в Приморье увеличится число мусоросортировочных комплексов, цель создания которых – уменьшить объем захораниваемых коммунальных отходов. Об этом стало известно на заседании Совета председателей муниципальных представительных органов в пятницу, 16 апреля, в котором принял участие губернатор края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Одной из тем обсуждения стал переход на новую систему обращения с бытовыми отходами. Олег Кожемяко подчеркнул, что вопросы коммунального хозяйства, благоустройства – те, с которыми люди сталкиваются каждый день, поэтому имеют для них принципиальное значение. Он призвал депутатов уделить их решению особое внимание.

По словам заместителя председателя Правительства края Елены Пархоменко, ежегодно Приморье генерирует 655 тысяч тонн отходов, которые утилизируются на 15 лицензированных полигонах. За последние 1,5 года запущены в работу пять мусоросортировочных станций: во Владивостоке, Пожарском, Дальнереченском районах, Хорольском округе и Лесозаводском городском округе.

«Для уменьшения утилизации отходов в крае необходима сеть мусоросортировочных комплексов. Они разместятся в крупных населенных пунктах преимущественно на юге Приморья, именно там, где концентрируется основной объем отходов. Сейчас корректируется территориальная схема по обращению с ТКО для оптимизации маршрутов перевозки мусора, уменьшения транспортных плеч», – пояснила Елена Пархоменко.

Новые комплексы будут заниматься преимущественно компостированием и расщеплением на фракции поступающих отходов. Для их строительства планируется привлечь, в том числе, и частные инвестиции.

Говоря об экологической составляющей таких предприятий, зампред Правительства региона подчеркнула, что никакого негативного воздействия на окружающую среду они не оказывают. В этом можно убедиться, побывав на уже работающих в Приморье мусоросортировочных станциях. Запуск таких комплексов позволит до 2024 года довести объемы сортировки до 12%, утилизации – до 62%. Соответствующие задачи определены национальным проектом «Экология».

В целом, как рассказала Елена Пархоменко, реализация с 2020 года в Приморском крае «мусорной» реформы позволила не только обеспечить вывоз мусора у почти 100% населения – через обустройство сотни контейнерных площадок, установку тысячи мусорных контейнеров, в том числе, и для раздельного сбора.

«Значительным шагом явилось и то, что в Приморье впервые появились сортировочные комплексы. Они хорошо зарекомендовали себя в работе, позволяют сохранять окружающую среду в муниципалитетах и дают работу местным жителям», – обозначила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]