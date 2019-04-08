Реализацию «мусорной реформы» в Приморье назвали прогрессивной
Главный редактор федерального издания The Village Татьяна Симакова назвала опыт Владивостока по переходу на дуальный сбор коммунальных отходов прогрессивным. Тема «мусорной» реформы стала одной из ключевых на форуме «ProДФО - Забайкальский край», который проходит в эти дни в Чите, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.
Переработка отходов, переход на раздельный сбор ТКО, «вторая жизнь» вторсырья, создание современных мусоросортировочных комплексов стали ключевыми вопросами, которые обсудили участники форума – чиновники, руководители профильных предприятий, экологи, общественники, журналисты.
Спикеры сошлись во мнении, что «мусорные» проблемы сложно решать лишь в узком отраслевом ключе. Вместе со строительством современных производств, закупкой специальной современной техники, внедрением раздельного сбора необходимо вовлекать в реформу население.
Координатор приморского общественного движения «За раздельный сбор» Софья Вавилова поделилась опытом работы в этом направлении.
«Да, это непросто, два года назад мы начали с акций по приему раздельного сбора, в которых принимали участие сначала несколько десятков человек, а потом число людей стало увеличиваться в геометрической прогрессии», – рассказала Софья Вавилова.
Модератор дискуссии «Мусорная экономика: реализация реформы по сбору и утилизации отходов» Татьяна Симакова отметила опыт вовлечения населения Владивостока в процесс дуального сбора мусора.
«Горожане вместе с общественниками – большие молодцы! Во Владивостоке видна системная работа, постоянно проводятся различные тематические акции, мероприятия. А самое главное – у людей есть интерес к этому вопросу. И другим регионам есть чему поучиться у Приморья», – обозначила главный редактор издания.
По словам директора департамента информационной политики Приморского края Елены Бурмистровой, регион действительно готов поделиться успешными практиками «мусорной» реформы.
«За два года подготовки и начала реформы в Приморье начали работу четыре мусоросортировочных комплекса, закуплено несколько десятков спецтехники, установлено несколько тысяч мусорных контейнеров, в том числе и для раздельного сбора, налажено взаимодействие с общественными организациями. При этом особое внимание уделяется отдаленным территориям края», – пояснила руководитель ведомства.
Напомним, национальный проект «Экология»предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.
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