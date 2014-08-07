К 2023 году Приморье должно полностью перейти на раздельный сбор отходов

Со следующего года в каждом районе края должно начаться создание мусоросортировочных комплексов и строительство межмуниципальных мусороперерабатывающих заводов. Такие задачи озвучил губернатор на совещании с главами городов и районов региона по итогам Госсовета в четверг, 24 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru.

Как обозначил Олег Кожемяко, начиная с 2021 года раздельный сбор отходов полностью должен осуществляться во Владивостоке, а к 2023 году – по всему Приморью. При этом должна быть организована эффективная система мусоропереработки: созданы в каждом районе станции сортировки отходов для вторичной переработки, построены межмуниципальные мусороперерабатывающие заводы.

«Это даст возможность уменьшить число мусорных полигонов, улучшить экологию в регионе. Уже сейчас нужно заняться подбором соответствующих площадок под размещение таких производств, обеспечить их всей инженерной инфраструктурой», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание руководителей муниципалитетов, что этой работой необходимо заниматься сейчас, и она войдет в оценку эффективности их деятельности.

«Задача навести порядок в этой сфере поставлена не только Президентом страны, но и приморцами. Поэтому нужно подойти к данному вопросу максимально ответственно, решая его вместе с населением», – заявил Олег Кожемяко.

Он добавил, что первые результаты этой работы будут обсуждаться уже в середине января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]