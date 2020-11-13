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«Не дай бог, что случится»: Об опасности во Владивостоке предупредили горожан
Жительница Владивостока предупредила горожан, что их дети могут столкнуться с опасностью на улице, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина рассказала, ее племянница гуляла с собакой в районе улицы Чкалова, 12, когда к ней подошла незнакомая женщина и предложила 10-летней девочке пройти с ней. При этом говорила, как красиво одета ее собачка.
Мотивы странной женщины непонятны. Но, наверное, стоит обратить внимание детей еще раз на то, что с незнакомыми людьми без разрешения родителей никуда ходить нельзя.
В Сетях поблагодарили автора за сигнал.
«Даже страшно подумать».
«Не дай бог, что случится».
«Теперь бойся и за детей и за собак. Кошмар».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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