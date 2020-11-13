Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:56

«Не дай бог, что случится»: Об опасности во Владивостоке предупредили горожан

«Не дай бог, что случится»: Об опасности во Владивостоке предупредили горожан

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol125rus

Жительница Владивостока предупредила горожан, что их дети могут столкнуться с опасностью на улице, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина рассказала, ее племянница гуляла с собакой в районе улицы Чкалова, 12, когда к ней подошла незнакомая женщина и предложила 10-летней девочке пройти с ней. При этом говорила, как красиво одета ее собачка.

Мотивы странной женщины непонятны. Но, наверное, стоит обратить внимание детей еще раз на то, что с незнакомыми людьми без разрешения родителей никуда ходить нельзя.

В Сетях поблагодарили автора за сигнал.

«Даже страшно подумать».

«Не дай бог, что случится».

«Теперь бойся и за детей и за собак. Кошмар».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме