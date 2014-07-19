Покупка торта ко дню рождения обернулась разочарованием

Жительница Владивостока рассказала в Сети о покупке торта ко дню рождения ребенка и разочаровании, которое испытали позже, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина пояснила, такой торт покупали ранее несколько раз. Всегда были довольны. Ребенку мучное нельзя, поэтому выбирали именно такой, где очень мало бисквита. Женщина уточнила, предполагается, что основа торта - это его творожная начинка. Да и название торта «Творожный». Однако покупателю показалось, что начинки практически не было в изделии, а бисквита стало в два раза больше.

Женщина отмечает, все, кто ел его раньше, были разочарованы. Это совершенно два разных торта. А на замечания в компании, это изменена технология или нас обманули, никто так и не ответил.

Однако приморцы не поняли, что именно хотела сказать покупатель. Если ребенку нельзя мучное, зачем приобретать кондитерские изделия, в которых по рецепту положена мука. Нашлись и те, кто разницы между фото, с практически съеденным тортом и изделии на рекламном фото не увидели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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