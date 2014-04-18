Приморцы стали чаще сдавать свою кровь: как проходит День донора в Приморье

Сегодня, 20 апреля, в России отмечают национальный День донора. Мероприятия, посвященные этой дате, проходят и в Приморье. Сегодня каждый житель региона может принять участие в акции «День донора России». Она проходит на краевой станции переливания крови. Отмечу, что приморцы стали все чаще сдавать свою кровь - в неделю станция принимает около семисот человек. Об этом смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 20 апреля, в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]