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Формат ежегодной донорской акции в Приморье изменили из-за пандемии
Приморье присоединилось ко Всероссийской донорской неделе. В этом году кампания Всемирного дня донора посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». Привычный формат акции изменила непростая эпидемиологическая ситуация. Теперь донорам необходимо заранее оповестить о своем участии. Для каждого специалисты подберут удобные время и день сдачи крови.
Сколько жизней спасает один донор и что нужно знать, чтобы им стать? Расскажем в вечернем выпуске программы "Вести: Приморье" сегодня, 9 июня, в 21.05 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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