Новости Видео Анонс
Сегодня, 17:03

Формат ежегодной донорской акции в Приморье изменили из-за пандемии

Формат ежегодной донорской акции в Приморье изменили из-за пандемии

Приморье присоединилось ко Всероссийской донорской неделе. В этом году кампания Всемирного дня донора посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». Привычный формат акции изменила непростая эпидемиологическая ситуация. Теперь донорам необходимо заранее оповестить о своем участии. Для каждого специалисты подберут удобные время и день сдачи крови.

Сколько жизней спасает один донор и что нужно знать, чтобы им стать? Расскажем в вечернем выпуске программы "Вести: Приморье" сегодня, 9 июня, в 21.05 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме