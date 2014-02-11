Олег Кожемяко вступил в ряды доноров

Всероссийская донорская неделя проходит в Приморье с 8 по 15 июня в рамках празднования Дня России и Всемирного Дня донора крови. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, сдавать кровь могут здоровые граждане старше 18 лет, у которых нет для этого абсолютных или временных противопоказаний. Сейчас для всех медицинских учреждений установлено максимальное количество доноров – не более 50 человек в день.

Олег Кожемяко сдал кровь в Краевой станции уже во второй раз. Сначала он прошел экспресс-тест на уровень гемоглобина и определение группы крови. Далее предстояла главная процедура – основной забор крови из вены, которая, по словам губернатора, сейчас проходит абсолютно безболезненно.

«В Приморском крае более 23 тысяч официальных доноров – это люди с большим сердцем, понимающие важность данного процесса. Без плазмы невозможно проводить операции, оказывать экстренную помощь. Благодаря донорам медицинские учреждения ежегодно получают 60 тысяч литров крови – это помогает спасти многие жизни», – подчеркнул глава региона.

Олег Кожемяко призвал приморцев поддержать донорскую акцию, отметив, что таким образом они могут внести вклад в укрепление системы здравоохранения края, на которую сегодня легла основная нагрузка по борьбе с пандемией.

По всем вопросам участия во Всероссийской донорской неделе следует обращаться в Краевую станцию переливания крови (Владивосток, Октябрьская, 6) с 8.30 до 12.00. Ее филиалы открыты также в Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве и Лесозаводске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]