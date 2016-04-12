В Приморье резко увеличились количество и площадь лесных пожаров

В минувшие сутки, 20 апреля, на территории Приморского края зафиксировано 38 лесных и природных пожаров на общей площади более 4000 гектаров и 166 термических аномалий. Несколько пожаров по состоянию на 7.00 21 апреля продолжали действовать, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, на землях лесного фонда зарегистрировано 23 пожара общей площадью почти 1300 гектаров. К 7.00 сегодняшнего дня 17 из них потушили, пять локализовали (77 гектаров), еще четыре пожара продолжали действовать на площади 37 гектаров.

На землях иных категорий из 12 пожаров на площади более 2700 гектаров ликвидировано 10, два продолжались на площади 12 гектаров. На землях Минобороны потушили три пожара (26 гектаров).

«В минувшие сутки количество и площадь природных пожаров в крае резко увеличились. К примеру, 19 апреля площадь таких пожаров не превышала 400 гектаров. Это связано с сухой и ветреной погодой, установившейся во многих районах края. Напоминаем, что причиной большинства возгораний является человеческий фактор – безответственное обращение с огнем и умышленные поджоги», – напомнили в ведомстве.

Например, один из пожаров был отмечен на границе Владивостокского и Артемовского городских округов в районе Синей сопки. По предварительной информации, пожар возник из-за поджога сухой травы, который могли совершить сборщики дикоросов. К настоящему времени огонь потушен, группа лесопожарной службы ведет наблюдение за территорией. Запах дыма от этого пожара ощущается в краевом центре.

Напомним, что с 8 апреля в большинстве муниципалитетов региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципалитетов. Нельзя проводить в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасные работы. Нарушение этих требований влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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