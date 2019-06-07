Олег Кожемяко предложил продлить и расширить программу туристического кэшбэка

Губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко выступил с предложениями по выводу туристической отрасли из кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции и связанными с нею ограничениями. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, заседание комиссии состоялось во вторник, 20 апреля.

По словам Олега Кожемяко, ранее комиссия попросила все субъекты Федерации предоставить свои предложения по мерам поддержки туристической отрасли. В результате анализа поступивших предложений определены наиболее перспективные направления приложения усилий.

«Меры поддержки туризма, в первую очередь, должны быть направлены на человека, на российского туриста. Одной из эффективных мер поддержки стала программа стимулирования внутренних турпоездок по России, предусматривающая возврат части денежных средств, потраченных туристом – туристический кэшбэк. Этой программой воспользовались 350 тысяч россиян, а динамика спроса третьего этапа, стартовавшего в марте, превышает прошлогодние показатели в два с половиной раза. Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, с учетом пожеланий большинства регионов, предлагается развивать систему грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, а также разработать порядок финансирования либо компенсации части затрат на создание объектов инженерной и транспортной туристской инфраструктуры по примеру программы стимулирования программы кредитования жилищного строительства «Стимул».

«Эта программа пользуется большой популярностью, она понятна. Такая практика у Минстроя наработана, можно взять готовый продукт и перенести его на наше направление», – предложил Губернатор Приморья.

В качестве кардинальных мер поддержки туристической отрасли Олег Кожемяко считает возможным рассмотреть предложения по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость сроком до 10 лет для предприятий отрасли, работающих в перспективных, но не «раскрученных» у российского массового туриста регионах. Дополнительной мерой поддержки может стать установление режима территорий опережающего развития для таких субъектов.

Перспективными направлениями развития туризма, в первую очередь, на Дальнем Востоке, в Поволжье, причерноморских регионах и на Кавказе губернатор назвал событийный, сельский и круизный туризм.

«У Приморского края в этом направлении есть собственные наработки. Событийный туризм – это хорошая возможность познакомиться с традициями и культурой народов России, поучаствовать в спортивных мероприятиях. В Приморье регулярно проводятся фестивали меда, даров тайги. Гастрономические фестивали, такие, как фестивали крабов и морепродуктов, уже стали брендом нашего региона», – напомнил Олег Кожемяко.

Что касается въездного туризма, Губернатор рассказал о положительной практике Приморского края в области привлечения туристов из стран, с которыми есть договоренности об упрощенном визовом режиме. Речь идет о внедрении электронных виз и расширении перечня стран для осуществления безвизовых поездок. Так, наличие безвизового режима с Республикой Корея позволило организовывать до восьми авиарейсов из этой страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]