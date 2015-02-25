Трудоустройство осуждённых, как возможность для приморского бизнеса

В ходе заседания Общественного совета ГУ ФСИН по Приморскому краю были обсуждены возможности социализации осуждённых путём трудоустройства их на приморские предприятия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост".

94 тысячи рублей в месяц зарабатывает экскаваторщик в городе Уссурийске. С оговоркой – трудится он в так называемом «исправительном центре» и официально считается осуждённым. То есть, отбывает наказание. Однако, нахождение в исправительном учреждении не мешает ему зарабатывать. Впечатляющую сумму зарплаты осуждённого привёл в качестве положительного примера взаимодействия уголовно-исполнительной системы и бизнеса генерал-майор внутренней службы Вадим Вёрсткин, начальник управления ГУ ФСИН по Приморскому краю в ходе заседания очередного Общественного совета управления. Сегодня в местах лишения свободы нередко находятся специалисты высокого класса – в основном, представители рабочих специальностей, которые готовы трудиться в частных организациях, если те смогут обеспечить «спецконтингенту» необходимую организацию труда, в том числе – необходимые «режимные» меры. А бизнесу зачастую не хватает высококвалифицированных работников. И здесь сотрудничество бизнеса и системы ФСИН ставится обоюдно полезным.

На заседании Общественного совета приморского ГУ ФСИН было рассмотрено множество важных вопросов, но, пожалуй, самым животрепещущим стал вопрос трудоустройства осуждённых. Здесь, как отметил член Общественного Совета Андрей Гнитка, директор юридической компании «Перспектива», совпадают два вектора – осуждённые зарабатывают себе на жизнь, чтобы после освобождения не возвращаться к криминальному ремеслу, а бизнес получает дисциплинированных работников. Возможность применения статьи 80 УК РФ, регламентирующей замену наказания после отбытия половины срока, сегодня даёт возможность осуждённым находиться себе возможность трудиться за хорошие деньги в более комфортных условиях, нежели в колонии. А потом, по окончании срока наказания, остаться работать на этом же предприятии. Вот она – социализация осуждённых в действии.

На Общественном совете также выступил гендиректор ООО «ТИК» и ООО «ТПК РЕСУРС» Виктор Василенко, который предложил ГУ ФСИН Приморья сотрудничество. Обе компании работают в сфере лесопереработки, поэтому в Дальнереченске и Красноармейском районе могут трудоустроить от 50 до 70 человек из числа осуждённых, организовав бытовые условия, как для будущих работников из числа отбывающих наказания, так и для сотрудников УИС, которые будут обеспечивать соблюдение необходимого режима. ООО «ТИК» и ООО «ТПК РЕСУРС» совместно с союзом «ПРОМЭКСЛЕС», объединяющих лесозаготовителей, лесопереработчиков и лесоэкспортёров, сегодня готовы к конструктивному сотрудничеству с ГУ ФСИН по Приморскому краю.

Вадим Вёрсткин отметил, что сегодня приморский бизнес зачастую не рассматривает исправительные учреждения, как место «приложения сил», а зря. Во многих колониях имеются помещения для организации производства, есть коммуникации и кадры. При относительно небольших вложениях можно получить и помещение, и работников, и возможность расширения бизнеса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]