Анонс на 23 апреля

С 23 по 26 апреля - Владивосток, Центр поддержки предпринимательства при участии Гарантийного фонда Приморского края - бесплатный тренинг «Школа предпринимательства».

С 23 по 30 апреля - Владивосток - первый этап обработки территорий от клещей и крыс. Горожан просят воздержаться в это время от посещения кладбищ и парков.

С 23 апреля по 10 мая - Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 15-19 - фестиваль-ярмарка белорусских товаров. Откроется в 12.00 двухчасовым концертом.

23 апреля с 9.00 до 18.00 - Владивосток, район железнодорожного вокзала, на ул. Верхнепортовой, 2г - продовольственная ярмарка.

23 апреля - Владивосток, конференц-зал Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13 - мини-ярмарка вакансий от компании «ННК-Приморнефтепродукт».

23 апреля в 17.00 - Владивосток, на стадионе школы №80 (ул. Невельского, 31) - мастер-класс "Рукопашный бой".

23 апреля в 19.00 - на стадионе школы №79 (пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91г) - мастер-класс "Легкая атлетика".

23 апреля в 18.30 - Приморская краевая филармония - Концерт хоровой Музыки «Поём для вас».

23 апреля в 18.00 - Приморская краевая детская библиотека - Библиосумерки "Магия книги, или START к звёздам!".

23 апреля в 19.00 - Владивосток, "Дворик", ул. Пушкинская, 25Е - Вечер импрессионизма.

23 апреля в 18.30 - Владивосток, Театр молодежи - Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]