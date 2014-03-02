Памятник героям-пограничникам открыли в одном из скверов Владивостока

В столице Приморья в субботу, 24 апреля, открыли памятник защитникам Отечества, погибшим на острове Даманский. Участие в митинге, посвященном открытию скульптурной композиции, принял заместитель председателя краевого Правительства Дмитрий Мариза.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, памятник посвящен начальнику пограничной заставы, старшему лейтенанту Ивану Стрельникову и оперуполномоченному особого отдела КГБ при СМ СССР, старшему лейтенанту Николаю Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года на острове Даманский. Разместили монумент в сквере на улице Верхнепортовой.

«Долгих 52 года отделяют нас от тех героических событий, когда воины-пограничники с оружием в руках защищали интересы Отчизны. Имена героев помнит вся страна. Родина по достоинству оценила подвиг даманцев: пять участников боев получили звание Героя Советского Союза, три из них посмертно. Еще 148 военнослужащих награждены орденами и медалями. Но самая высокая награда – это память, которая хранится все эти годы в наших сердцах. Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения тем, кто ценой своих жизней отстоял неприкосновенность границ государства. Важно никогда не забывать о подвиге погибших. Это, в первую очередь, нужно живым», – отметил Дмитрий Мариза.

Монумент выполнен коллективом студии военных художников имени Грекова. Автор проекта – народный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Переяславец. Памятник стал последней работой выдающегося деятеля искусства.

В ближайшее время на монумент нанесут имена всех героев – по замыслу организаторов он станет символом мужества, стойкости и героизма защитников Отечества.

После торжественного церемонии открытия у основания монумента заложили капсулу с освященной землей, которую привезли с острова Даманский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]