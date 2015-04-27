Отопительный сезон завершается в части муниципалитетов Приморья

В Большом Камне, Октябрьском и Хорольском округах 26 апреля завершился отопительный сезон. До конца недели тепло перестанет поступать в жилые дома и соцобъекты еще в трех муниципалитетах Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, 44 котельные в Большом Камне, Хорольском и Октябрьском муниципальных округах уже остановлены. На этих территориях температура воздуха сохранялась выше +8 градусов в течение пяти дней.

Во вторник, 27 апреля, отопительный сезон завершается в Партизанске, 30 апреля в Хасанском районе и Находкинском городском округе.

Во Владивостоке закончить отопительный сезон планируется с 3 по 9 мая.

Традиционно вышеперечисленные муниципальные образования первыми завершают отопительный сезон. Самый последний – Тернейский округ – заканчивает подачу тепла в июне.

Сразу после этого стартуют гидравлические испытания теплотрасс, затем начинут ремонт оборудования котельных, бойлерных, насосных. Ремонтные программы коммунальных предприятий края сформированы, кое-где уже началась подготовка к новой зиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]