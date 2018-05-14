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Отопительный сезон завершили почти во всех муниципалитетах Приморья

Отопительный сезон завершили почти во всех муниципалитетах Приморья

В 11 городских округах и 16 районах Приморского края закончилась подача тепла в жилые дома и на объекты соцкультбыта. Коммунальщики начинают подготовку к новой зиме.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, отопительный сезон еще продолжается в Дальнегорске, Кавалеровском, Ольгинском, Пожарском, Яковлевском районах, Лазовском и Тернейском округах.

«В этих муниципалитетах традиционно отопительный сезон завершается позже, самым последним от тепла отключают объекты в Тернейском районе», – уточнили в ведомстве.

Сразу после прекращения подачи отопления на сетях начинаются гидравлические испытания, призванных выявить слабые участки теплотрасс. После это стартует их ремонт. Параллельно коммунальщики приводят в порядок оборудование бойлерных, котельных, тепловых пунктов, насосных станций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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