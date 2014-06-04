Современную школу начнут строить в районе Патрокла летом

Современная школа на 1275 мест появится в жилом районе Патрокл в рамках национального проекта «Образование». Приступить к строительству общеобразовательного учреждения планируется уже в этом году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, новое учебное заведение возведут в районе улицы Басаргина, 2. Проект был разработан с учетом рельефа и видовых характеристик данного участка. Помимо учебных классов в школе разместятся два спортзала, бассейн, современная библиотека и кинотеатр. Еще одна особенность будущей школы – эксплуатируемая кровля.

Приступить к строительству школы планируют уже летом текущего года. Срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2022 года. Все этапы строительства будут контролировать общественные наблюдатели.

В микрорайоне Патрокл сейчас строят два детских сада. Строительство одного из них - уже на финишной прямой. Здесь наводят последние штрихи перед тем, как сад наполнится голосами малышей. Учреждение готово принять в своих стенах 240 ребят, в том числе и в три ясельные группы. В каждой группе для малышей предусмотрели игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Также в здании обустроили музыкальный и спортивный залы, оборудовали пищеблок и все необходимые технические помещения.

Второй детский сад также рассчитан на 240 мест. Новое дошкольное учреждение расположится в районе улицы Басаргина. Завершить строительство планируют уже в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]