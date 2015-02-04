Более 100 приморских чиновников уведомили о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей

Государственные и муниципальные служащие в прошлом году направили работодателям 136 уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, 88 служащих приняли меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Из них 26 чиновников перестали выполнять те обязанности, которые привели к конфликту интересов, еще 20 избрали самоотвод, то есть отказались участвовать в работе комиссии или рабочей группе, если это вызывало конфликт интересов.

«Два чиновника отказались от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, 40 служащих предотвратили или урегулировали конфликт интересов в иной форме», – сообщил директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края Александр Курочкин.

Также при рассмотрении уведомлений 22 служащих о возникновении личной заинтересованности установлено, что исполнение ими должностных обязанностей исключает конфликт интересов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]