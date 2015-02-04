Новости Общество
Сегодня, 16:19

Более 100 приморских чиновников уведомили о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей

Более 100 приморских чиновников уведомили о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей

Государственные и муниципальные служащие в прошлом году направили работодателям 136 уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, 88 служащих приняли меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Из них 26 чиновников перестали выполнять те обязанности, которые привели к конфликту интересов, еще 20 избрали самоотвод, то есть отказались участвовать в работе комиссии или рабочей группе, если это вызывало конфликт интересов.

«Два чиновника отказались от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, 40 служащих предотвратили или урегулировали конфликт интересов в иной форме», – сообщил директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края Александр Курочкин.

Также при рассмотрении уведомлений 22 служащих о возникновении личной заинтересованности установлено, что исполнение ими должностных обязанностей исключает конфликт интересов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме