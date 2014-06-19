Приморский каноист Иван Штыль выиграл пять медалей на Кубке России

На Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки, Иван Штыль стал обладателем трех золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей. В соревнованиях, проходивших с 25 по 30 апреля, принимали участие сильнейшие российские гребцы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, спортсмену Центра спортивной подготовки Приморского края и Краевой спортивной школы олимпийского резерва Ивану Штылю не было равных на спринтерской дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. Он финишировал первым с результатом 38.434 секунды. Его соперники пришли на финиш с разрывом в тысячные доли секунды – Роман Шукшин (38.621), Дмитрий Шаров (38.914) – настолько острой была борьба за золотые медали.

Не меньшая конкуренция развернулась и на 200-метровке в каноэ-двойке, в которой Иван Штыль выступал вместе Дмитрием Шаровым из Воронежской области. Их тандем завоевал «золото» с результатом 37.014 секунды, опередив ближайших преследователей - Данила Карпова и Романа Шукшина, на 743 тысячные доли секунды.

Еще одну золотую награду Иван Штыль выиграл в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 500 метров. Также в активе приморского гребца «серебро» в каноэ-четверке на дистанции 1000 метров и «бронза» в каноэ-двойке с Дмитрием Шаровым на 500 метрах.

Серебряную медаль принесла Приморью Анастасия Панченко, выступающая за наш регион по параллельному зачету, в байдарке-четверке среди женщин на дистанции 500 метров.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, Кубок России был отборочным стартом на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в немецком Дуйсбурге в начале июня. На континентальное первенство в составе сборной России поедут гребцы, занявшие первые и вторые места.

Напомним, Иван Штыль успешно стартовал в этом сезоне, выиграв золотую и серебряную медали на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, проходивших с 29 марта по 1 апреля в Краснодаре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]