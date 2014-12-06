Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами и введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет. Глава государства также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме. Помимо этого, беременные женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.