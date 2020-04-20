Миллионы семей получат выплаты до 17 августа

Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.