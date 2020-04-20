Вчера, 19:41
Миллионы семей получат выплаты до 17 августа
Глава правительства Михаил Мишустинпоручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи.
Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.
Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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