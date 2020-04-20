Новости Общество Экономика
Вчера, 19:41

Миллионы семей получат выплаты до 17 августа

Миллионы семей получат выплаты до 17 августа
Глава правительства Михаил Мишустинпоручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи.
Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.
Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме