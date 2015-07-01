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Старинные монеты и дериваты животных обнаружили таможенники в аэропорту Владивостока

Старинные монеты и дериваты животных обнаружили таможенники в аэропорту Владивостока

23 старинные монеты номиналом 5 копеек и предметы животного происхождения обнаружили владивостокские таможенники совместно с сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни в аэропорту Владивостока.  Предметы находились в багаже южнокорейского  гражданина, вылетающего в Сеул (Республика Корея), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную.

В ходе таможенного контроля у гражданина Республики Корея в чемодане были обнаружены монеты, отчеканенные в период с 1763 по 1788 годы, а также предметы животного происхождения, предположительно мускус кабарги и желчь медведя весом 168 граммов. Монеты были упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, а предметы животного происхождения - в пакет из-под кофе.

Для прохождения таможенной границы пассажир выбрал «зеленый коридор», тем самым  заявив, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Как пояснил начальник отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Владивосток Вадим Камаев, вывозимые товары подпадают под установленные таможенным законодательством запреты и ограничения и подлежат обязательному декларированию.  Кроме того, монеты, созданные 100 лет назад и более, можно  вывозить из страны только при наличии разрешительных документов Министерства культуры России, а предметы животного происхождения  - при наличии сертификата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, свидетельствующего, что все предметы фауны приобретены легально и такой вывоз не угрожает выживанию вида.

Изъятые товары  направлены  на  экспертизу. На основании заключения эксперта будет дана оценка о наличии в деянии лица признаков административного правонарушения либо уголовного преступления.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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