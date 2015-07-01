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Таможня Владивостока пресекла незаконный вывоз рогов оленя и сушеных грибов в Японию

Таможня Владивостока пресекла незаконный вывоз рогов оленя и сушеных грибов в Японию

Более 5 кг рогов оленя и сушеных грибов обнаружили владивостокские таможенники в аэропорту, сообщают «Вести:Приморье».

Более 5 килограммов спилов рогов оленя, березового гриба (чага) и  струю кабарги обнаружили сотрудники таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у гражданина Республики Корея, вылетающего в Токио (Япония). Незаконно вывозимый товар изъят, отметили в пресс-службе Владивостокской таможни.

По словам исполняющего обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Владивосток Бориса Цыпляева, предметы животного и растительного происхождения были обнаружены в ходе таможенного контроля в чемодане у гражданина Республики Корея. Их общая масса составила более 5 кг. Кроме того, в кармане куртки гражданин перемещал струю кабарги (86 граммов), упакованную в полиэтиленовый пакет

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал «зеленый коридор», тем самым  заявив, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Перемещаемые иностранным гражданином товары попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При их вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза необходимо предоставлять в таможенный орган разрешение (сертификат)  Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также заполнять таможенную декларацию.

 

В настоящее время в отношении изъятых товаров проводится таможенная экспертиза. На основании заключения эксперта будет дана оценка о наличии в деянии лица признаков административного правонарушения либо уголовного преступления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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