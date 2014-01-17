Новости Общество Экономика Происшествия

Сегодня, 21:22
 

Почти 200 кг сушеного трепанга задержали таможенники в аэропорту Владивостока

Почти 200 кг сушеного трепанга задержали таможенники в аэропорту Владивостока

Фото: day.az

194 килограмма сушеного трепанга обнаружили инспекторы таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у двух граждан КНР, вылетающих в Сеул, — передают «Вести: Приморье».

По информации пресс-службы ДВТУ, незаконно вывозимый в Республику Корею товар изъят. 

По словам исполняющего обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Владивосток Бориса Цыпляева, сушеный трепанг был обнаружен у двух граждан КНР при таможенном контроле багажа. Биоресурсы были упакованы в шесть картонных коробок, перемотанных черной полиэтиленовой пленкой.

Граждане КНР не предоставили разрешительных документов, не заполнили пассажирскую таможенную декларацию и не сообщили о наличии предметов, подлежащих письменному обязательному декларированию, пытаясь нелегально провезти трепанг через границу. Перемещение трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны (СИТЕС), находящихся под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.

За сокрытие товаров от таможенного контроля Владивостокская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Правонарушителям грозит штраф – до трехкратного размера стоимости товара с конфискацией. Товар направлен на экспертизу, ведется расследование.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести