Почти 200 кг сушеного трепанга задержали таможенники в аэропорту Владивостока

194 килограмма сушеного трепанга обнаружили инспекторы таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у двух граждан КНР, вылетающих в Сеул, — передают «Вести: Приморье».

По информации пресс-службы ДВТУ, незаконно вывозимый в Республику Корею товар изъят.

По словам исполняющего обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Владивосток Бориса Цыпляева, сушеный трепанг был обнаружен у двух граждан КНР при таможенном контроле багажа. Биоресурсы были упакованы в шесть картонных коробок, перемотанных черной полиэтиленовой пленкой.

Граждане КНР не предоставили разрешительных документов, не заполнили пассажирскую таможенную декларацию и не сообщили о наличии предметов, подлежащих письменному обязательному декларированию, пытаясь нелегально провезти трепанг через границу. Перемещение трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны (СИТЕС), находящихся под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.

За сокрытие товаров от таможенного контроля Владивостокская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Правонарушителям грозит штраф – до трехкратного размера стоимости товара с конфискацией. Товар направлен на экспертизу, ведется расследование.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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