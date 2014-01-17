Почти 200 кг сушеного трепанга задержали таможенники в аэропорту Владивостока
194 килограмма сушеного трепанга обнаружили инспекторы таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у двух граждан КНР, вылетающих в Сеул, — передают «Вести: Приморье».
По информации пресс-службы ДВТУ, незаконно вывозимый в Республику Корею товар изъят.
По словам исполняющего обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Владивосток Бориса Цыпляева, сушеный трепанг был обнаружен у двух граждан КНР при таможенном контроле багажа. Биоресурсы были упакованы в шесть картонных коробок, перемотанных черной полиэтиленовой пленкой.
Граждане КНР не предоставили разрешительных документов, не заполнили пассажирскую таможенную декларацию и не сообщили о наличии предметов, подлежащих письменному обязательному декларированию, пытаясь нелегально провезти трепанг через границу. Перемещение трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны (СИТЕС), находящихся под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.
За сокрытие товаров от таможенного контроля Владивостокская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Правонарушителям грозит штраф – до трехкратного размера стоимости товара с конфискацией. Товар направлен на экспертизу, ведется расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.12.2018 Более 13 кг сушеного трепанга пытались тайно вывезти в Китай россияне
-
19.09.2016 Граждане Китая пытались вывезти из России 10 кг трепанга
-
17.06.2016 Гражданин Китая пытался вывезти из Приморья трепанг
-
08.12.2015 Незадекладированный сушеный трепанг обнаружен у одного из туристов на российско-китайской границе
-
29.08.2014 Сушеный трепанг изъят при въезде в Россию
-
17.01.2014 Дальневосточный трепанг не прошел таможенный контроль
Добавить комментарий