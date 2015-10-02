6,6 кг сушеного трепанга пытались вывезти из Приморья в Поднебесную
Гражданин Китая и двое российских туристов пытались вывезти 6,6 кг сушеного трепанга через пункт пропуска МАПП Пограничный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни, гражданин Китая спрятал свёртки с трепангом на теле, прикрепив липкой лентой к талии. Общий вес свёртков составил 3,3 кг.
Днем ранее две гражданки России пытались вывезти в Китай 3,3 кг трепанга. Ценный биоресурс они также спрятали на теле под одеждой. Правонарушители пояснили, что трепанг везли для продажи в КНР.
Уссурийской таможней в отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.16.1 КоАП России – сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров. Биоресурсы изъяты и направлены на экспертизу для определения стоимости. Правонарушителям грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров с их конфискацией.
Всего за 11 месяцев 2019 года при выезде в Китай граждане РФ и КНР пытались сокрыть от таможенного контроля в общей сложности 162,4 кг трепанга.
Трепанг широко используется в фармакологии. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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