Слишком поздно поняла жительница Приморья, зачем к ней в гости приходил сосед
Следователи возбудили уголовное дело о краже крупной денежной суммы с банковского счета жительницы города Артема, сообщают «Вести:Приморье».
250 тысяч рублей смог снять с карты путем перевода 21-летний житель города. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, он дал признательные показания.
Установлено, что молодой человек пришел в гости к соседке и попросил ее одолжить мобильный телефон. Увидев смс-сообщение о том, что на счету владелицы телефона имеется определенная сумма денег, парень решил воспользоваться ситуацией и перевел на свой счет 8 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
После этого подозреваемый на протяжении месяца приходил в гости к соседке и с помощью смс-сообщений осуществил пятнадцать переводов.
На похищенные денежные средства злоумышленник приобрел мобильный телефон, планшетный компьютер, наручные часы и фурнитуру.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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