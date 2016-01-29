Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:36

Слишком поздно поняла жительница Приморья, зачем к ней в гости приходил сосед

Слишком поздно поняла жительница Приморья, зачем к ней в гости приходил сосед

Источник фото: pixabay.com

Следователи возбудили уголовное дело о краже крупной денежной суммы с банковского счета жительницы города Артема, сообщают «Вести:Приморье».

250 тысяч рублей смог снять с карты путем перевода 21-летний житель города. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, он дал признательные показания.

Установлено, что молодой человек пришел в гости к соседке и попросил ее одолжить мобильный телефон. Увидев смс-сообщение о том, что на счету владелицы телефона имеется определенная сумма денег, парень решил воспользоваться ситуацией и перевел на свой счет 8 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

После этого подозреваемый на протяжении месяца приходил в гости к соседке и с помощью смс-сообщений осуществил пятнадцать переводов.

На похищенные денежные средства злоумышленник приобрел мобильный телефон, планшетный компьютер, наручные часы и фурнитуру.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме