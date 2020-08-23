Шесть новых штрафов введут для водителей

ГИБДД в РФ предложила ввести шесть новых штрафов в 2022 году, сообщают «Вести:Приморье».

На 500 рублей в следующем году смогут оштрафовать за резину и ряд других на первый взгляд несерьезных неисправностей, если Госдума примет новый законопроект от МВД.

Проект поправок в КоАП РФ рассматривают в Аналитическом центре в правительстве России. Как стало известно «Регион online», инспекторы ГИБДД хотят штрафовать водителей сразу по шести новым причинам. Правовым экспертам надо оценить предлагаемые нововведения по действующему законодательству, после чего в Госдуме рассмотрят необходимость принятия новых штрафов.

- Правила в новой редакции КоАП связаны с требованиями технического регламента Таможенного союза, - отмечают инициаторы новых штрафов для автомобилистов в России.

Согласно законопроекту, водителей предлагают штрафовать за:

· проблемы с фарами,

· неправильные шины,

· отсутствие подушек безопасности и подголовника,

· телефоны, держатели и другие элементы, закрывающие обзор,

· незаконные лебедки и поврежденный бампер,

· горящие на приборной панели индикаторы неисправности.

Все это уже сегодня вызывает споры среди автомобилистов. Ведь тот же Check Engine регулярно горит на машинах с пробегом, устранить его надолго практически невыполнимая задача. А езда с ним по новым правилам – штраф 500 рублей. Как и с подушками безопасности, ведь их неисправность или просроченный срок годности вызывает горящий индикатор на приборной панели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]