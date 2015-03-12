Резина, фары, тонировка и другое: Инспекторы ГИБДД получат новые основания для вынесения штрафов

Инспекторы ГИБДД получат новые основания для вынесения штрафов, следует из разработанных в МВД поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), сообщают «Вести:Приморье».

Наказание ждет автомобилистов, которые ездят на летней резине зимой и на шипованной — летом или, например, устанавливают нештатные ксеноновые лампы в фары. Санкции последуют и за отключение штатного очистителя фар, как делают многие водители для экономии зимой незамерзающей жидкости. Зато в части нормативов тонировки требования слегка смягчатся.

ГИБДД разместила на regulation.gov.ru проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции. Перечень является приложением к ПДД: если инспектор при проверке выявляет нарушения из списка, он вправе вынести штраф по ст. 12.5 КоАП (минимальная санкция — 500 руб.). Документ приводится «в соответствие» с техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах (ТР-ТС) 2011 года, пояснили в МВД. Об этом говорит «Ъ».

В ПДД, таким образом, впервые появляется запрет на нарушение правил сезонного использования автопокрышек: езда с июня по август на зимних шипованных шинах, с декабря по февраль — на летних.

Эти нормы уже закреплены в ТР-ТС, но ПДД на него не ссылаются, а значит, инспектор применять штрафы не может. С новыми правками такое право у сотрудников ГИБДД появится, санкция составит 500 руб. по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Наказание последует и за установку шипованных шин только на одну ось (это распространенная практика среди желающих сэкономить на резине). В 2016 году группа депутатов Госдумы предложила ввести штраф в размере 2 тыс. руб. за нарушение правил сезонности использования шин, но документ не приняли.

После принятия документа нарушением будет считаться и установка в фаре источника света «класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой», не соответствующими «эксплуатационной документации». Такая формулировка упростит задачу инспекторов при выявлении автомобилей с нештатными газоразрядными (ксеноновыми) и светодиодными лампами, пояснил член рабочей группы по безопасности движения ОНФ Григорий Шухман. Ксенон, напомним, пользуется популярностью у автомобилистов, поскольку такие лампы светят ярче обычных галогеновых и потребляют меньше электроэнергии. Установка их в обычные фары приводит к ослеплению встречных водителей, поскольку источник света расположен иначе и световой пучок формируется неправильно. «Сотрудник должен быть технически компетентным и разбираться в видах ламп и фар»,— комментирует норму Григорий Шухман.

Более того, штраф можно будет получить, если на машине не работают фароочиститель или автоматический корректор наклона фар — это стандартное оборудование на современных машинах, оборудованных ксеноновым светом (ставится, чтобы исключить ослепление водителей на встречной полосе).

Многие водители, отметим, намеренно отключают штатный очиститель фар (на некоторых машинах для этого достаточно вынуть предохранитель), чтобы уменьшить расход незамерзающей жидкости зимой.

Уточняется и ряд других норм. Так, нарушениями будут считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя» (такая неисправность может возникать из-за дефекта или поломки ГУР). Пятисотрублевый штраф можно будет получить за отсутствие противосолнечных козырьков.

Правила применения тонировки также уточняются: ветровое и боковые стекла должны будут пропускать не менее 70% света (сейчас не менее 75%, согласно ГОСТу 1988 года, на который ссылаются ПДД).

Для бронированных машин вводится отдельный норматив по тонировке, они должны пропускать не менее 60% света.

Отметим, что уже сегодня инспекторы проверяют тонировку легковых авто исходя на норматива 70% (КоАП ссылается на норму техрегламента, а не ПДД), поэтому фактического смягчения правил не планируется.

Проект изменений в правила будет проходить общественное обсуждение до 16 октября. Параллельно, напомним, собственный пакет изменений в ПДД подготовил Минтранс: изменяются правила парковки и стоянки, движения электросамокатов и эксплуатации автобусов, соблюдения скоростного режима и т. д. Документ уже прошел общественное обсуждение на regulation.gov.ru и сейчас анализируется экспертами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]