Неожиданное заявление сделало ГИБДД: главные автоновости недели

В ГИБДД опровергли слухи о штрафах за багажники на крышах, ГИБДД запретила штрафовать водителей по несколько раз с одной камеры, Автомобили разрешили регистрировать в МФЦ. РБК представляет подборку главных автоновостей недели.

В ГИБДД опровергли слухи о штрафах за багажники на крышах

В середине августа в СМИ появились сообщения том, что ГИБДД начала штрафовать владельцев автомобилей с багажниками на крыше, установленными в несоответствии с новыми нормами. Якобы это было связано со вступившими в силу поправками в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», предполагающих введение новых административных штрафов. Они предусматривают ответственность за установку нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников. Авторы утверждали, что теперь любые изменения в конструкции должны быть сертифицированы и согласованы в ГИБДД.

Теперь Госавтоинспекция опровергла эту информацию, пояснив, что последние поправки в регламент были приняты в 2018 году, при этом процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства они не касались. Согласно действующим нормам, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то в никаких согласованиях нет необходимости.

ГИБДД запретила штрафовать водителей по несколько раз с одной камеры

На этой неделе ГИБДД также объяснила порядок вынесения штрафов с дорожных камер за превышение средней скорости. Так, в ведомстве подчеркнули, что в отношении нарушителя может быть составлено лишь одно постановление, а выписывать сразу несколько штрафов с одного и того же комплекса запрещено. Под средней скоростью движения автомобиля подразумевается скорость, с который водитель проехал определенный участок трассы между двумя синхронизированными камерами, размещенными в начале и конце отрезка пути. При этом ограничение максимальной скорости должно быть одинаковым на протяжении всей контролируемой дистанции.

Ранее водители не раз жаловались на то, что получали сразу несколько штрафов за фактически одно нарушение. К примеру, в Подмосковье автомобилист, ехавший по платной трассе неподалеку от аэропорта «Шереметьево», получил штраф за превышение средней скорости (134 км/ч вместо разрешенных 110 км/ч). При этом следам ему пришло второе постановление — уже за мгновенное превышение скорости. Подобные случаи происходили и в других регионах России.

Автомобили разрешили регистрировать в МФЦ

В пятницу, 21 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому автомобили можно будет регистрировать в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). К новому сервису привлекут сотрудников МВД, которые начнут работать на территории центов.

При этом заявители будут с ними общаться только на этапе осмотра машины, а все остальные функции по оформлению и выдаче документов возьмут на себя работники МФЦ. В документе также подчеркнуто, что услуги по регистрации машин предоставят только те центры, которые располагают инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]