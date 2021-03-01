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«Это Владивосток, детка»: Девушка столкнулась с уже привычным для города явлением

«Это Владивосток, детка»: Девушка столкнулась с уже привычным для города явлением

Во Владивостоке девушка столкнулась с очередным «мастером» парковки, который бросив машину, перекрыл движение, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница города решила показать наглядно, с чем приходится сталкиваться довольно часто на улицах города. Водитель автомобиля Мазда решил, вероятно, что никому не помешает, оставив свой авто практически посередине проезжей части. Но, скорее всего, его уверенность в этом не разделили другие участники движения.

Приморцы отметили в комментариях, такую проблему сейчас решить можно одним звонком. Водители эвакуаторов быстро приезжают на такие вызовы.

«Я когда переехал во Владик, меня тоже это возмущало... прожив 5 лет, я понял что это тут так принято и смирился уже с этим явлением».

«Проехать конечно можно, но встал он все равно как ***».

«Это Владивосток, детка».

«Во Владе эвакуаторы хорошо работают..звонок и проблему уберут.».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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