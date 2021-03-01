«Это Владивосток, детка»: Девушка столкнулась с уже привычным для города явлением
Во Владивостоке девушка столкнулась с очередным «мастером» парковки, который бросив машину, перекрыл движение, сообщают «Вести:Приморье».
Жительница города решила показать наглядно, с чем приходится сталкиваться довольно часто на улицах города. Водитель автомобиля Мазда решил, вероятно, что никому не помешает, оставив свой авто практически посередине проезжей части. Но, скорее всего, его уверенность в этом не разделили другие участники движения.
Приморцы отметили в комментариях, такую проблему сейчас решить можно одним звонком. Водители эвакуаторов быстро приезжают на такие вызовы.
«Я когда переехал во Владик, меня тоже это возмущало... прожив 5 лет, я понял что это тут так принято и смирился уже с этим явлением».
«Проехать конечно можно, но встал он все равно как ***».
«Это Владивосток, детка».
«Во Владе эвакуаторы хорошо работают..звонок и проблему уберут.».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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