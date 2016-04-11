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Пожилому мужчине несколько раз отказали в госпитализации в больнице Приморья

Пожилому мужчине несколько раз отказали в госпитализации в больнице Приморья

В больнице Находки отказывают в госпитализации пожилому мужчине, сообщают «Вести:Приморье».

В городской больнице на Пирогова мужчине не хотят предоставить медпомощь. Уже несколько раз мужчина приезжает в больницу с жалобами на боль, которая не проходит. Но каждый раз его отправляют домой.

Из видео, опубликованном в паблике dps_controlnews, становится понятно, что данного посетителя узнали. В очередной раз его в медучреждение привез таксист, именно он и отправился с незнакомым ему пассажиром в приемный покой. Вероятно, узнав от мужчины-пассажира, что с ним произошло, неравнодушный житель города решил помочь. Таксист отметил, у дедушки слезы на глазах, говорит, терпеть нет сил. Таблетки не помогают, врачи отворачиваются от него.

В комментариях паблика приморцы отметили, что ситуация скверная. Очень жалко дедушку. Одет прилично, видно, не бомж. Но почему отказывают, непонятно. А таксисту, который остался неравнодушным к чужой беде, говорят огромное спасибо.

Позже, Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с отказом в госпитализации пожилому мужчине.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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