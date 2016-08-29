Бродячие собаки в Приморье выследили новую жертву

Специалисты парка "Белый лев" спасают птенца филина, которого принесли для осмотра нашедшие его приморцы, сообщают «Вести:Приморье».

По сообщению очевидцев, птенца едва на загрызли бродячие собаки. Он запутался в ветках дерева. Специалисты отметили, у птицы повреждение крыла.

В нашем парке каждый день происходит что-то новое. Вчера нам позвонили и попросили принять птенца филина. Все, к кому обратились неравнодушные люди, отказали им, и поэтому мы откликнулись на просьбу. Срочно оборудовали жилое пространство для совенка: нанесли веток, соорудили подобие гнёзд, подготовили корм, чтобы по прибытию малышу было комфортно. Это оказался детёныш обыкновенного филина - он слетел с гнезда и столкнулся со стаей бродячих собак. Мы срочно осмотрели его и обнаружили повреждение крыла - возможно, как раз после встречи с собаками. Однако не беспокойтесь, ситуация под контролем. Совёнок уже ест из рук и постепенно привыкает к нашему обществу. Мы будем следить за его состоянием и естественно держать Вас в курсе,

рассказал сотрудник парка «Белый лев».

Многие приморцы в комментариях обратили внимание, что птица очень спокойная и внимательно слушает своих спасителей.

«Как кошка сидит, послушный».

«Ну надо же . С каким умным и благодарным видом смотрит и наблюдает деткафилин. Благодарность вам всем ,за участие ,доброту , ответственность.».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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