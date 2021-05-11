«Попросили 4 раза»: Поведение девушки сильно удивило полицейских и очевидцев

День Победы громко отметили в Приморье. Горожане отмечали, салют в честь праздника в этом году оказался «на высоте», сообщают «Вести:Приморье».

В минуципалитетах тоже запускали салюты. Подготовка к нему велась заранее. Житель Дальнереченска стал очевидцем странной ситуации, героем которой была девушка, любящая спорт, в данном случае - бег.

Так, на одной из площадок, где проходила установка оборудования, дама никак не реагировала на просьбы полицейских изменить свой маршрут, дабы не стать жертвой удара током. Вероятно, девушка верит в том, что сможет восстать из пепла как Феникс.

Хотелось бы поделиться как наши граждане ответственно подходят к своей безопасности. Девушку попросили 4 раза, вежливо, не бегать в зоне проведения салюта. Но она продолжила задорно перепрыгивать провода. г. Дальнереченск,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

Приморцы не поняли поведения девушки, отметив, что особого труда сделать то, о чем попросили полицейские, не составляет.

«Вы не понимаете!! Ей срочно надо похудеть к лету!! Даже если салют бахать начнут перед ней-не *** будет перепрыгивать и бегать... ежели баба че решила - кремень».

«Коротнула бы провода и бегать не чем стало».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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