«Попросили 4 раза»: Поведение девушки сильно удивило полицейских и очевидцев
День Победы громко отметили в Приморье. Горожане отмечали, салют в честь праздника в этом году оказался «на высоте», сообщают «Вести:Приморье».
В минуципалитетах тоже запускали салюты. Подготовка к нему велась заранее. Житель Дальнереченска стал очевидцем странной ситуации, героем которой была девушка, любящая спорт, в данном случае - бег.
Так, на одной из площадок, где проходила установка оборудования, дама никак не реагировала на просьбы полицейских изменить свой маршрут, дабы не стать жертвой удара током. Вероятно, девушка верит в том, что сможет восстать из пепла как Феникс.
пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.
Приморцы не поняли поведения девушки, отметив, что особого труда сделать то, о чем попросили полицейские, не составляет.
«Вы не понимаете!! Ей срочно надо похудеть к лету!! Даже если салют бахать начнут перед ней-не *** будет перепрыгивать и бегать... ежели баба че решила - кремень».
«Коротнула бы провода и бегать не чем стало».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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