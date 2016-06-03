Начнутся «коловые пробки»: Закрывается популярный участок трассы

Участок трассы, популярный среди тысячи приморцев закрывают на продолжительное время, сообщают «Вести:Приморье».

Для проезда до 30 июня будет закрыт проезд на одном из наиболее оживленных перекрестков в Уссурийске.

В связи с реализацией мероприятий муниципальной программы "Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа" на 2018-2023 годы введены временные ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного значения по пр. Блюхера от пересечения с ул. Русская до пересечения с ул. Садовая, от пересечения с ул. Садовая до дома №97 по пр. Блюхера до 20.00 часов 30 июня 2021 года, -

рассказали в администрации Уссурийска.

Новость вызвала негодование среди автовладельцев. Многие отметили, альтернативы проезда нет, названные сроки, по их мнению, будут изменены. Начнутся «коловые пробки».

«Это жесть. И так пробки были на кольце, сейчас со слободы вообще не выбраться будет».

«А для чего тогда там две недели бордюры меняли, чтоб теперь их перекопать?».

«До 30 июня с трудом вериться что вовремя сделают!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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