В Приморье появится липовая аллея

В селе Анучино в Приморье 20 мая отметят Международный День пчелы. В этот день пройдут тематические мероприятия для детей и посадят липовую аллею.

В детских садах и учреждениях культуры села запланированы утренники, занятия по робототехнике, квесты, мастер-классы, награждение победителей конкурса фестиваля «Анучино – медовое раздолье!». Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства Приморского края,

«Международный День пчелы завершится посадкой липовой аллеи на улице Лазо», – добавили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]