Новости Общество
Сегодня, 16:57

В Приморье появится липовая аллея

В Приморье появится липовая аллея

В селе Анучино в Приморье 20 мая отметят Международный День пчелы. В этот день пройдут тематические мероприятия для детей и посадят липовую аллею.

В детских садах и учреждениях культуры села запланированы утренники, занятия по робототехнике, квесты, мастер-классы, награждение победителей конкурса фестиваля «Анучино – медовое раздолье!». Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства Приморского края,

«Международный День пчелы завершится посадкой липовой аллеи на улице Лазо», – добавили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме