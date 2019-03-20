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Работали дерзко: Участников ОПГ задержали в Приморье

Работали дерзко: Участников ОПГ задержали в Приморье

Источник фото: архивное фото

Вооруженная группировка уроженцев из Узбекистана совершала разбойные нападения в Приморском крае, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 уроженцев Республики Узбекистан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и организации, руководство такой группой (бандой) и участие в ней), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с незаконным проникновением в помещение, с применением оружия и угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, в январе 2020 года двое обвиняемых создали устойчивую вооруженную группу, в состав которой вошли еще 3 их соотечественников.

Согласно разработанной схеме и распределенным ролям, в вечернее или ночное время один из участников банды под видом посетителя заходил в интернет-кафе и, дождавшись, когда в заведении не оставалось посетителей, сообщал об этом подельникам. Они врывались в заведение с надетыми на голову масками, и, угрожая администраторам оружием, похищали имеющиеся денежные средства и ценности.
Всего они совершили 8 разбойных нападений на интернет-кафе в городе Владивостоке и Уссурийске, причинив ущерб на сумму свыше 430 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела проводилось следователями следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю.

Ранее один из участников банды приговорен к 9 годам лишения свободы. Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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