Главарь банды налетчиков из Приморья предстанет перед судом





Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении организатора и руководителя вооруженной банды, совершавшей нападения на граждан на территории Приморского края, — передают «Вести: Приморье».

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе предварительного следствия установлено, что с ноября 2017 года по март 2019 в г. Фокино Приморского края 40-летний гражданин, не имеющий гражданства РФ, создал организованную, устойчивую, вооруженную группу (банду) для совершения нападений на граждан с целью хищения денежных средств и иного имущества. Он привлек к участию в банде своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, а также бывшего сотрудника органов внутренних дел.

«Обвиняемый осуществлял руководство бандой, непосредственно планировал и готовил нападения на граждан, распределяя роли в ходе совершаемых ими нападениях, лично контролировал распределение добытых преступным путем денежных средств. Раздобыв самодельный пистолет с глушителем и патроны к нему, нож, а также используя маски, бинокль и рации, члены банды незаконно проникали в жилища, угрожали потерпевшим огнестрельным и холодным оружием и применением насилия, связывали потерпевших, похищали денежные средства и иное ценное имущество, а затем обеспечивали безопасный и быстрый отход с места совершения преступления», — говорится в сообщении.

Всего банда совершила три разбойных нападения на территории Надеждинского, Партизанского районов и г. Находки, похищено денежных средств на сумму более 7 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении организатора банды было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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