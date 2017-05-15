Автор песен знаменитого «Миража» требует провести проверку выступления во Владивостоке

Один из основателей группы «Мираж», который является автором песен, который прозвучали во Владивостоке в День Победы на набережной Спортивной гавани, просит провести проверку законности использования его произведений, сообщают «Вести:Приморье».

В редакцию vl.ru обратился Валерий Соколов, один из основателей группы «Мираж», с заявлением, что на набережной Спортивной гавани выступала группа, не имеющая прав на исполнение ряда песен, в том числе «Музыка нас связала». В связи с этим автор песен просит провести проверку расходования бюджетных средств и незаконного исполнения одного из главных хитов группы во Владивостоке.

В своём заявлении (есть в распоряжении редакции vl.ru) Валерий Павлович указывает, что он является автором произведений из репертуара группы «Мираж»: «Музыка нас связала», «Видео», «Волшебный мир», «Звёзды нас ждут», «Млечный путь», «Наступает ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Солнечное лето», «Электричество», «Эта ночь», «Я не хочу». Также ему принадлежит исключительное право в части доли автора Разиной Светланы Альбертовны на произведения «Где я», «Новый герой» и «Я не шучу».

Автор из социальных сетей и СМИ узнал о выступлении группы «Мираж» с солисткой Екатериной Болдышевой во Владивостоке, а также о стоимости привоза «популярного музыкального артиста или коллектива российской эстрады» по контракту. Это, напомним, 2,8 млн рублей.

«Я не выдавал разрешение коллективу «Мираж» с некой солисткой Екатериной Болдышевой на исполнение произведений, автором которых я являюсь, а именно произведения моего авторства являются «лучшими хитами» коллектива. Указанные произведения исключены из управления Российского авторского общества, а, следовательно, договариваться об их публичном исполнении необходимо именно со мной. С выступлениями данного коллектива связан ряд судебных разбирательств, где ответственность в итоге понесли организаторы мероприятий», – говорится в заявлении.

В 2018 году в Калининградской области УФАС и Арбитражный суд признали рекламу выступления «Миража» с песнями «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой», «Звёзды нас ждут» недостоверной. В материалах дела указано, что Валерий Соколов запрещал участнику группы, гитаристу Алексею Горбашову, исполнять его песни. Разрешение на это есть лишь у Маргариты Суханкиной.

В 2020 году уже в Московской области был удовлетворён иск самого Валерия Соколова к Военному клиническому госпиталю им. Вишневского, где выступала группа «Мираж». Алексей Горбашов в суде сказал, что песни группой действительно исполнялись, но бесплатно, на благотворительной основе. А слова в них были заменены на другие. Но суд тем не менее взыскал с госпиталя компенсацию за нарушение неисключительных авторских прав, пусть и в меньшем объёме, чем требовал истец.

На концерте в День Победы на набережной Спортивной гавани «Мираж» указанных песен не исполнял, кроме одной. В песне «Музыка нас связала» был иной текст, как указывает Соколов, «на непонятном языке (то ли на английском, то ли на немецком)».

«Мне удивительно видеть информацию, что государственная структура в столь серьёзном вопросе, касающихся, в том числе, расходования бюджетных денежных средств, столь халатно подошла к вопросу выбора коллектива для выступления и пригласила коллектив, не имеющий право исполнять канонические хиты группы «Мираж» моего авторства, заявляющий при этом о какой-то оригинальности и легендарности коллектива. Коллектив, именуемый группа «Мираж», с солисткой Екатериной Болдышевой каким-то образом получил права на товарный знак «МИРАЖ» и пытается всем доказать, что он и есть тот самый легендарный коллектив. Однако легендарной является именно история коллектива, люди, внесшие свой личный творческий и иной вклад, сделавшие коллектив популярным, а не просто обладание непонятно кем товарным знаком», – пишет Валерий Соколов.

Отметим, что Екатерина Болдышева пришла в группу в 1991 году и в том или ином виде присутствовала в составе до 2011 года, а в 2016 году стала основной солисткой группы. По крайней мере в 2007 году Виталий Соколов благосклонно относился к Болдышевой, как следует из его интервью «Российской газете». Тем не менее, как указывается на странице группы в «Википедии», в 2005-2010 годах в группе происходил конфликт между всеми сторонами.

Как бы то ни было, сегодня, по утверждению автора песен, исполнять основные хиты «Миража» может только Маргарита Суханкина. Её он называет «легендарной», и говорит, что «она спела все произведения из репертуара группы «Мираж» в 80-х годах и позже, именно её голос записан на всех дисках группы «Мираж», звучит на радио и ассоциируется у населения России с группой «Мираж». А нынешний коллектив автор песен не признаёт, как не признаёт и право исполнять его песни на «непонятных языках».

Отвечая на вопросы корреспондента VL.ru, Валерий Соколов указал, что после того как «популярность коллектива стала всесоюзной, появилось много «левых» составов. Многие организаторы концертов с того времени стали спекулировать на имени «Мираж».

Долгое время все солистки так или иначе использовали название «Мираж» в своей концертной деятельности». В 2000-х товарный знак «МИРАЖ» был зарегистрирован одним из бывших директоров коллектива, затем был несколько раз перепродан разным лицам. Сейчас он попал коллективу, в котором поёт Екатерина Болдышева.

«Но получив в данный момент товарный знак, они именуют себя группой «Мираж» и на основании товарного знака делают приписки «официальный». При этом в их репертуаре нет основных хитов группы «Мираж», поскольку они не имеют права их исполнять. Получается, что зрители ждут Суханкину или Гулькину, ждут как минимум главные хиты группы, а на вывеску «МИРАЖ» приезжают люди с товарным знаком и без песен», – сокрушается автор.

Валерий Соколов написал письмо в адрес главы администрации Владивостока Олега Гуменюка (есть в распоряжении редакции VL.ru), где изложил все свои доводы и указал, что мэрия в данном случае является организатором концерта и предоставила для этого площадку. Автор песен просит провести проверку по факту незаконного исполнения произведения «Музыка нас связала» на мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы 9 мая 2021 года на Спортивной набережной города Владивостока, а также провести проверку по факту использования бюджетных денежных средств на коллектив с названием группа «Мираж», не имеющий право исполнять основные хиты коллектива.

Отметим, что приглашением артистов занималась ИП Татьяна Николаевна Пронина, которая выиграла контракты на оформление набережной и творческую программу в честь Дня Победы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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