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На побережье Приморья сфотографировали мираж над гладью моря (фото)
29 мая в Зарубино наблюдал мираж*, сообщают «Вести:Приморье». На снимках с кораблем видно даже двойное отражение. И остров Фуругельм на одном снимке в обычном состоянии, а на остальных уже с миражом.
Голубая полоса в небе - это отражение моря, отмечает автор фото, размешенных в instagram maglipogoda.
Мираж (фр. mirage — букв. видимость) — оптическое явление в атмосфере: преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Для наблюдателя такое явление заключается в том, что вместе с реально видимым отдалённым объектом (или участком неба) также видно и его отражение в атмосфере.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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