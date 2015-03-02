Новости Общество Интересно
Сегодня, 11:28

На побережье Приморья сфотографировали мираж над гладью моря (фото)

На побережье Приморья сфотографировали мираж над гладью моря (фото)

29 мая в Зарубино наблюдал мираж*, сообщают «Вести:Приморье». На снимках с кораблем видно даже двойное отражение. И остров Фуругельм на одном снимке в обычном состоянии, а на остальных уже с миражом.

Голубая полоса в небе - это отражение моря, отмечает автор фото, размешенных в instagram maglipogoda.

Мираж (фр. mirage — букв. видимость) — оптическое явление в атмосфере: преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Для наблюдателя такое явление заключается в том, что вместе с реально видимым отдалённым объектом (или участком неба) также видно и его отражение в атмосфере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме