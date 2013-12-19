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Лесопользователям в Приморье стала доступна долгосрочная аренда

Лесопользователям в Приморье стала доступна долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда лесных участков в Приморье теперь доступна для всех лесопользователей. Это может стать механизмом, который повысит эффективность лесной отрасли региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Для участия в открытом конкурсе необходимо подать заявку. В конкурсе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, владеющие объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенными для производства изделий из древесины и продукции переработки.

«Предоставление лесных участков в аренду для заготовки древесины по результатам открытых конкурсов позволит повысить производительность труда предприятий, увеличить объем готовой продукции и количество рабочих мест в отрасли, а также налоговую отдачу в систему Российской Федерации. На арендованных лесных участках на арендаторов будет возложена обязанность по охране и защите и воспроизводству лесов», – подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Как уточнили в минлесхозе Приморского края, организации и индивидуальные предприниматели вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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