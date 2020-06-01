«Что за день такой»: Очередное жесткое ДТП произошло в Приморье
В Приморье в районе села Екатериновка произошло ДТП с пострадавшими, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидец уточнил, подушки безопасности «отстрелялись». Скорее всего, это было лобовое столкновение, после которого один из автомобилей несколько раз перевернувшись улетел с дороги.
В пабликах, где разлетелось видео, отмечается, есть пострадавшие. Детали машин разбросало по дороге. На месте аварии работают медики.
Детали аварии уточняются.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, ГИБДД Владивостока раскрыла подробности массовой автоаварии на объездной трассе.
В районе 28-го км автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл» произошла массовая авария. Сообщение об этом поступило в отделение ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку. Уточнялось, что на данном участке произошло две аварии. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС.
видео dps_vl.
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