«Что за день такой»: Очередное жесткое ДТП произошло в Приморье

В Приморье в районе села Екатериновка произошло ДТП с пострадавшими, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец уточнил, подушки безопасности «отстрелялись». Скорее всего, это было лобовое столкновение, после которого один из автомобилей несколько раз перевернувшись улетел с дороги.

В пабликах, где разлетелось видео, отмечается, есть пострадавшие. Детали машин разбросало по дороге. На месте аварии работают медики.

Детали аварии уточняются.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, ГИБДД Владивостока раскрыла подробности массовой автоаварии на объездной трассе.

В районе 28-го км автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл» произошла массовая авария. Сообщение об этом поступило в отделение ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку. Уточнялось, что на данном участке произошло две аварии. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС.

видео dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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