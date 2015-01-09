Водителей предупредили об опасности на дороге

Вспышки гнева, раздражительность и заторможенные реакции — какие ментальные болезни обостряются в межсезонье, в чем они проявляются и как влияют на управление автомобилем, сообщают «Вести:Приморье».

Период межсезонья считается временем обострения для многих психических заболеваний. Речь идет не только о серьезных болезнях, при которых водить машину нельзя, но и о депрессивных состояниях и психических недомоганиях средней и легкой этиологии, которые при определенных обстоятельствах могут сильно повлиять на поведение водителей. Об этом пишет Autonews.

«Маниакальное состояние характеризуется повышенным фоном настроения и усилением двигательной и идеаторной активности. Сезонность также влияет на нарушения настроения. Если человек находится в состоянии тяжелой депрессии с суицидальными мыслями, то его мышление становится тоннельным, он не видит выхода, кроме суицида. И в таких состояниях водить машину очень опасно», — объясняет врача-психиатр, психотерапевта клиники Кристина Вирт.

Также врач добавила, если человек принимает при депрессии препараты седативного плана, то вождение запрещается, так как лекарства приводят к сонливости и заторможенности реакций. Также во время депрессии снижается концентрация внимания — можно что-то не отследить и совершить неадекватный маневр на дороге.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье за день произошло несколько аварий, в которых есть пострадавшие. В Приморье в районе села Екатериновка произошло ДТП с пострадавшими, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец уточнил, подушки безопасности «отстрелялись». Скорее всего, это было лобовое столкновение, после которого один из автомобилей несколько раз перевернувшись, улетел с дороги.

ГИБДД Владивостока раскрыла подробности массовой автоаварии на объездной трассе. В районе 28-го км автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл» произошла массовая авария. Сообщение об этом поступило в отделение ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку. Уточнялось, что на данном участке произошло две аварии. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru