Врач рассказала, что происходит с психикой у больных COVID

Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева заявила о последствиях, которые могут возникнуть у переболевшего коронавирусом человека, сообщают «Вести:Приморье».

Так, Караваева отметила, у пациентов, которые тяжело переболели COVID-19, может появиться посттравматическое стрессовое расстройство, сравнимое с тем, которое бывает после участия в боевых действиях. Об этом она рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер», отмечает RT.

«Тяжёлая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — сказала врач.

По её словам, по силе воздействия на психику это сравнимо с боевым опытом.

Она отметила, что психические последствия могут проявиться не сразу, а вплоть до полугода после травмирующего события.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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