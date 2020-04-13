Медучреждение в Приморском крае перепрофилируют под лечение COVID-19

Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук во Владивостоке перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Правительство утвердило перечень больниц, которые перепрофилируют для пациентов с COVID-19. Речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам. Это коснется медицинских учреждений в 28 регионах, в том числе Приморья.

Так, в медицинском объединении ДВО РАН во Владивостоке организуют до 50 коек для пациентов. В новом режиме он начнет работу с 14 мая этого года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]