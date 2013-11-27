Подробности «месива» на трассе озвучила ГИБДД

ГИБДД Владивостока раскрыла подробности массовой автоаварии на объездной трассе, сообщают «Вести:Приморье».

В районе 28-го км автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл» произошла массовая авария. Сообщение об этом поступило в отделение ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку. Уточнялось, что на данном произошло две аварии. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС.

Было установлено, водитель автомашины марки Daihatsu Terios, двигаясь со стороны поселка Де-Фриз в направлении острова Русский, не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с седаном марки Toyota Aqua. Сразу после столкновения оба автомобиля остановились на крайней левой полосе. Их попытался объехать водитель автомашины Honda Accord, однако сделать это ему не удалось – в этот момент произошло столкновение с транспортным средством Toyota Crown, следующим в попутном направлении. В результате удара рулевой Honda Accord совершил наезд еще и на автомобиль Daihatsu Terios.

Ввтовладельцы Toyota Crown и Daihatsu Terios привлечены к административной ответственности, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Массовое ДТП произошло на объездной трассе при движении в сторону Патрокла. Очевидцы предположили, плохая видимость из-за тумана стала причиной столкновения столь большого количества автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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