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Серьезное ДТП: на объездной трассе Владивостока образовалась большая пробка
Серьезное ДТП произошло на объездной трассе Владивостока. В результате аварии автомобиль завалился на бок. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники ДПС.
По направлению из города образовалась большая автопробка.
Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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