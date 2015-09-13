Серьезное ДТП: на объездной трассе Владивостока образовалась большая пробка

Серьезное ДТП произошло на объездной трассе Владивостока. В результате аварии автомобиль завалился на бок. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники ДПС.

По направлению из города образовалась большая автопробка.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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