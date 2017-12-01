Движение перекрыто: стали известны подробности «замеса» с 4 авто на трассе

Госавтоинспекция Владивостока регулирует движение на месте опрокидывания грузовика на проезжую часть, сообщают «Вести:Приморье».

Как уточнили в Госавтоинспекции Владивостока, в настоящий момент частично ограничено движение автотранспорта на месте автоаварии с участием четырех транспортных средств.

Ранее в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что на 31-м км автодороги Седанка - Патрокл произошло опрокидывание грузового автомобиля.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели МЧС, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Установлено, что 47-летний водитель грузового тягача «Скания» при движении на остров Русский на спуске не справился с управлением, въехал в леерное ограждение и перевернулся, а груз рассыпался на проезжую часть. Двигавшийся сзади в попутном направлении грузовик «Мицубиси Фусо», избегая столкновения, предпринял все возможные меры к резкому торможению. Следовавший за ним водитель автомашины «Тойота Порте» был не готов к такой ситуации и совершил с ним столкновение. Водитель автомашины «Хонда», также двигавшейся в попутном направлении, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с одной из автомашин.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины «Тойота Порте».

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В настоящий момент движение автотранспорта в районе автоаварии частично перекрыто. Дорожно-коммунальные службы устраняют последствия ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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