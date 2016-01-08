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Пчела виновата: Необычное ДТП произошло во Владивостоке
Во Владивостоке в районе улице Невельского произошло странное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
Водитель Nissan пояснил, причиной всему стала пчела, которая залетела в салон машины. Именно на это насекомое отвлекся водитель и въехал в припаркованный у обочины микроавтобус.
О пострадавших информации нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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