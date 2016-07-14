Водителям эвакуаторов и владельцам стоянок готовят нововведения

Группа депутатов предлагает законодательно закрепить обязанность возмещения ущерба в досудебном порядке автовладельцам, чья машина пострадала во время эвакуации или хранения на штрафстоянке, сообщают «Вести:Приморье».

Идея пока еще не внесена в Госдуму, а вынесена на обсуждение экспертным сообществом. Очевидно, что автомобилисты ее поддержат. Но, по мнению юристов, автовладельцам все равно придется бегать по судам, чтобы получить компенсацию.

Автомобили нередко страдают при эвакуации. Нередко их разукомплектовывают на штрафстоянках. Мало того, что автовладельцам приходится побегать и потратиться на вызволение своей машины, им еще и чинить ее приходится за свой счет, а потом годами взыскивать ущерб с тех, кто его нанес, пишет «РГ».

Как говорит один из авторов этой идеи - председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено, что перемещение транспортных средств на спецстоянку, их хранение, возврат владельцам, оплата перемещения и хранения осуществляется в порядке, устанавливаемом законами субъектов России. В то же время отсутствует положение о порядке возмещения вреда, причиненного транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на такой стоянке.

Владельцы эвакуаторов и штрафстоянок пытаются уйти от ответственности, указывая, что повреждения на автомобиле были до его эвакуации, просто фотографии нечеткие.

У эвакуаторщиков задача - быстро увезти машину, пока автовладелец к ней не вернулся. Ведь тогда ее придется снимать с эвакуатора и возвращать хозяину. А это - потерянный доход. Поэтому грузят они машины в спешке и неаккуратно. По правилам они должны ее со всех сторон сфотографировать, но делают это торопливо, на качество снимков рассчитывать не приходится, - поясняет адвокат Сергей Радько.

Но закрепление законодательно обязанности таких организаций возместить причиненный ущерб в досудебном порядке ничего не даст, уточняет адвокат. Они по-прежнему будут утверждать, что ущерб причинен не ими. И дело так или иначе все равно сведется к судебному разбирательству.

Вот если бы за отказ в добровольном порядке возместить ущерб были предусмотрены серьезные санкции, как это сделано для страховых компаний, тогда бы это изменило ситуацию.

Дело осложняется тем, что эвакуатор и штрафстоянка могут принадлежать разным юридическим лицам. И вряд ли кто-нибудь из этих юрлиц признает вину в причинении ущерба без суда добровольно. Для затягивания дела они будут готовы спорить даже между собой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]